СЕГОДНЯ 02:57 2019-09-10T03:22:24+03:00

По данным южнокорейских военных, КНДР снова запустила два снаряда в сторону Японского моря Фото: REUTERS

По данным южнокорейских военных, запуск был произведен из провинции Пхёнан-Намдо

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Северная Корея снова запустила в сторону Японского моря два «неопознанных снаряда», сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов Республики Корея.

По данным Сеула, в этот раз запуск был произведен из провинции Пхёнан-Намдо, расположенной на западе КНДР. Дальность полета снарядов пока не сообщается. Агентство добавило, что военные Южной Кореи «отслеживают ситуацию на случай дополнительных пусков и находятся в состоянии готовности».

В то же время очередной ракетный запуск Пхеньяна уже прокомментировали в Токио и Вашингтоне. Агентство Kyodo со ссылкой на представителя японского правительства сообщило, что северокорейские снаряды не достигли территории или эксклюзивной экономической зоны Японии.

А высокопоставленный американский чиновник заявил РИА Новости, что администрация США внимательно следит за ситуацией и находится в тесном контакте с союзниками Штатов в регионе.

Напомним, как писал сайт kp.ru, с 25 июля Северная Корея провела уже несколько ракетных испытаний.

ИСТОЧНИК KP.RU