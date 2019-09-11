Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до 50

СЕГОДНЯ 04:24 2019-09-11T04:34:43+03:00

Погибших может быть намного больше, поисковые работы еще не завершены

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Жертвами разрушительного урагана «Дориан» на Багамах стали не менее 50 человек, однако местные власти предупреждают, что число погибших может значительно возрасти: десятки людей все еще считаются пропавшими без вести, передает агентство Reuters.

Разбор завалов и поисковые работы в зоне стихийного бедствия продолжаются. Полностью разрушено или повреждено около 13 тысячи построек, в том числе жилые дома, затоплено множество населенных пунктов. Ранее сообщалось, что правительство распорядилось доставить в пострадавшие от урагана районы более 200 специальных мешков для перевозки тел.

Как писал сайт kp.ru, ураган обрушился на Багамские острова в воскресенье, 1 сентября, когда достиг наивысшей – пятой – категории опасности. Основной удар пришелся на острова Абако и Большой Багама.

А в среду «Дориан» вместе с сильными ветрами и мощными ливнями пришел на юго-восточное побережье США и выбросил на пляжи Флориды крупную партию кокаина.

ИСТОЧНИК KP.RU