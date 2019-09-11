Япония отложила запуск космического грузовика к МКС из-за пожара возле космодрома

СЕГОДНЯ 05:16 2019-09-11T05:33:12+03:00

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В Японии снова пришлось перенести запуск тяжелой ракеты-носителя Н2В с космическим грузовым кораблем «Конотори-8», в этот раз – из-за пожара, вспыхнувшего рядом со стартовой площадкой.

Как сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA), старт ракеты с космодрома Танэгасима, расположенного в юго-западной префектуре Кагосима, был запланирован на утро среды. Возгорание уже потушили, его причины не уточняются. Сейчас специалисты выясняют, не повредил ли огонь ракету. Новую дату запуска обещают объявить позже.

Космический грузовик должен был доставить на Международную космическую станцию (МКС) разработанный совместно с Sony аппарат для оптической телекоммуникации с Землей, два микро-спутника для исследования космоса, а также оборудование и другие полезные грузы для экипажа станции, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ровно год назад в Японии за полчаса до старта тоже отложили запуск Н2В с «Конотори-7» к МКС, тогда это объяснили техническими проблемами. Старт состоялся через неделю.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU