2019-09-11T03:11:58+03:00
Звезды

Итоги премии «Человек года GQ»: Киркоров — вечная ценность, Деревянко — лучший актер, а Собчак не беременна

Знаменитости получили награды и продемонстрировали модные наряды
Инна ФЕДОТОВА
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Павел Деревянко с женой и другом Никитой ЛушниковымПавел Деревянко с женой и другом Никитой ЛушниковымФото: Instagram.com
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В столице вручили премию «Человек года» по версии журнала «GQ». Светская Москва, сверкая бриллиантами, съехалась на церемонию в Московскую государственную консерваторию. Семен Слепаков после слухов о разводе, которые он опровергнул, все равно приехал без жены. А вот Павел Деревянко напротив демонстрирует последнее время образцовое поведение: явился с супругой, а со сцены благодарил… Семена Слепакова. Но это не случайно. Дело в том, что 43-летний Деревянко получил премию «Актер года» во многом благодаря таланту Слепакова. Самая большая актерская удача Павла за последнее время — главная роль в блестящем сериале «Домашний арест», который придумал Семен Слепаков, он же написал сценарий.

Ведущий премии Иван Ургант, объявляя номинацию «Вечная ценность», пошутил: «Награду получает модный репер, но мы знаем, что он истинный король...» «Вечной ценностью» назвали Филиппа Киркорова, который на сцене шутил еще искрометнее Урганта. «На мне весь бюджет премии», — комментировал свой модный лук от Dior Филипп.

Филипп Киркоров получил премию в номинации «Вечная ценность». Фото: GQ

Филипп Киркоров получил премию в номинации «Вечная ценность». Фото: GQ

А тем временем его фото с «Человека года» в инстаграме комментировал прямо из зала консерватории режиссер Кирилл Серебренников: «Сделал шоу им!» И это правда: ведь Филипп умеет поднять настроение и расшевелить любую публику. Вот и на сцене консерватории он заставил рассмеяться коллег. «Всю церемонию мне было интересно — что здесь?» — задался вопросом Киркоров, распаковывая огромную коробку с подарками, которую вручали всем победителям на сцене. И он ее открыл! Оказалось, что в подарке — дорогой алкоголь.

Киркоров поддержал Билана. Фото: Инна Федотова

Киркоров поддержал Билана. Фото: Инна Федотова

Кстати, главную номинацию GQ «Человек года — 2019» получил как раз Кирилл Серебренников.

Влад Топалов и Регина Тодоренко. Фото: GQ

Влад Топалов и Регина Тодоренко. Фото: GQ

Некоторые артисты по нашей просьбе подвели личные итоги года. К примеру, Влад Топалов назвал «событием года» рождение сына, а «человеком года» жену Регину Тодоренко. А вот свадьба года только в пятницу 13-го сентября, а невеста с женихом уже получали поздравления: не все же будут на свадьбе. Ксения Собчак и Константин Богомолов явились на церемонию последними — жених терпеливо ждал пока невеста раздаст интервью: скучал с бокалом шампанского и телефоном. Несмотря на провокационно пышной платье, можно с уверенностью сказать, что Собчак не беременна, так как в конце фуршета она пила прохладное шампанское. Вот так главная светская премия года поставила точку в главной светской интриге последнего месяца.

Богомолов терпеливо ждал Собчак. Фото: Инна Федотова

Богомолов терпеливо ждал Собчак. Фото: Инна Федотова

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ИСТОЧНИК KP.RU

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