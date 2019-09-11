Оппозиционер Квициния требует отменить итоги президентских выборов в Абхазии

СЕГОДНЯ 17:52 2019-09-11T17:52:02+03:00

Проигравший кандидат на пост главы республики подал иск в Верховный суд страны

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Председатель оппозиционной партии «Амцахара» и претендент на пост президента Абхазии Алхас Квициния подал иск в Верховный суд страны с требованием отменить итоги выборов главы республики. Он указывает на то, что выборы прошли с нарушениями.

«Алхас Квициния подал иск в ВС. Он оспаривает законность решения ЦИК по итогам второго тура президентских выборов», - цитирует ТАСС заявление в штабе оппозиционера.

Как писал сайт kp.ru, ранее лидер оппозиции требовал провести повторные президентские выборы и указывал на то, что победивший действующий абхазский лидер Рауль Хаджимба не набрал необходимого количества голосов.

Напомним, первый в Абхазии второй тур президентских выборов прошел в воскресенье 8 сентября. Квициния получил 46,19% голосов, с минимальным отрывом опередив своего соперника Хаджимба, который набрал 47,38% голосов избирателей.

ИСТОЧНИК KP.RU