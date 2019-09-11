В МИД РФ считают, что аннексия Израилем западной части реки Иордан подорвет надежды на мир

СЕГОДНЯ 22:16 2019-09-11T22:17:17+03:00

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В МИД России выразили озабоченность в связи с заявлением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о распространении израильского суверенитета на новые территории. Во время предвыборной речи Нетаньяху заявил, что в случае, если он получит большинство голосов, то намерен сделать Иорданскую долину и северную часть Мертвого моря частью страны.

- В Москве обратили внимание на вызвавшее острую негативную реакцию в арабском мире заявление премьер-министра Израиля, -сообщили в МИД России.

Реализация планов Нетаньяху по мнению представителей российского ведомства, «повлечет резкую эскалацию напряженности в регионе».

- Это может подорвать надежды на установление долгожданного мира между Израилем и арабскими соседями, - сообщили в МИД РФ.

На этой неделе 12 сентября Биньямин Нетаньяху прилетит в Россию. В Сочи он намерен обсудить сирийский вопрос Владимиром Путиным и Сергеем Шойгу.

ИСТОЧНИК KP.RU