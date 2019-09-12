2019-09-12T04:43:15+03:00
В мире

Суд в США признал задержанную в резиденции Трампа китаянку виновной в незаконном проникновении

Нарушительнице грозит до шести лет тюрьмы
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Резиденция Дональда Трампа «Мар-а-Лаго» во ФлоридеРезиденция Дональда Трампа «Мар-а-Лаго» во ФлоридеФото: REUTERS
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В среду, 11 сентября, американский суд признал китаянку Чжан Юцьзин виновной в незаконном проникновении на территорию флоридской резиденции президента США Дональда Трампа «Мар-а-Лаго» , а также предоставлении «заведомо ложной информации» сотрудникам Секретной службы, передает агентство Reuters.

Ожидается, что приговор гражданке КНР будет вынесен в конце ноября. По данным издания, ей грозит до шести лет тюрьмы.

Напомним, как писал сайт kp.ru, гостью из Поднебесной задержали в поместье Трампа «Мар-а-Лаго» 30 марта. У нарушительницы при себе тогда были два китайских паспорта, четыре смартфона, ноутбук, жесткий диск и флешка с вредоносной программой. Причем женщина все время врала и то притворялась, что не говорит по-английски, то изъяснялась с охранниками на прекрасном английском языке.

Позже, уже при обыске в номере китаянки американские сыщики нашли специальное устройство, позволяющее обнаруживать скрытые камеры видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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