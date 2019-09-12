2019-09-12T06:15:12+03:00
Общество

Верховный суд России отменил арест экс-главы Сахалина Хорошавина

Адвокат бывшего губернатора пояснил, что для его подзащитного ничего не меняется, он остается под стражей на основании приговора
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин. Фото: Антон Новодережкин/ТАССЭкс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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В среду, 11 сентября, президиум Верховного суда России отменил все вынесенные ранее судебные решения о продлении срока содержания под стражей бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина.

«Суд принял решение об отмене ареста», - приводит ТАСС слова одного из его адвокатов.

Юрист пояснил, что для осужденного за взятки экс-главы Сахалина ничего не меняется: он остается под стражей на основании ранее вынесенного и вступившего в силу приговора. Отмена ареста только послужит дополнительным аргументом для адвокатов, когда будет рассматриваться апелляция Хорошавина.

Напомним, Александра Хорошавина задержали 3 марта 2015 года по обвинению в получении огромной взятки в 5,6 миллиона долларов. Из его квартир, домов и рабочего кабинета конфисковали ювелирных изделий и антиквариата на миллионы.

Позже президент уволил его с поста губернатора в связи с утратой доверия, а суд по иску Генпрокуратуры конфисковал имущество семьи Хорошавиных на сумму в 1,1 миллиарда рублей.

9 февраля 2018 года Хорошавин был приговорён к 13 годам колонии и штрафу в размере 500 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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