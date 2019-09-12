CNBC: Разведка США считает, что «Буревестник» поступит на вооружение России раньше срока

СЕГОДНЯ 06:28 2019-09-12T07:11:59+03:00

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Всезнающая американская разведка утверждает, что российские крылатые ракеты неограниченной дальности с малогабаритной сверхмощной ядерной энергетической установкой «Буревестник» (в НАТО ее называют Skyfall или «Небопад») поступит на вооружение ВС России в ближайшие шесть лет – гораздо раньше, чем изначально планировалось.

Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на анонимные источники в разведсообществе США. По их данным, российские военные ускорили работу над ракетами неограниченной дальности. Причем, как уверяют собеседники канала, все испытания Skyfall якобы завершились неудачно: самый длительный полет длился чуть больше двух минут, а образец ракеты при этом преодолел расстояние в 35,4 км. Приводятся данные и о самом коротком полете: четыре секунды и чуть больше восьми километров.

Неназванные источники утверждают, будто тестовые запуски показали, что ядерная энергоустановка не запускается. Американский телеканал увязывает добытую им у разведки информацию с недавним ЧП под Северодвинском.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 8 августа во время испытаний жидкостной реактивной двигательной установки на морской платформе в Архангельской области произошел взрыв. В результате погибли пять научных сотрудников Саровского ядерного центра.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/644200" frameborder="0"></iframe> «Буревестник» — плохая весть для ПРО: как новейшее российское вооружение поможет восстановить ядерный паритет.

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ИСТОЧНИК KP.RU