Блогер Егор Жуков внесен в перечень экстремистов и террористов
Федеральная служба по финансовому мониторингу внесла студента Высшей школы экономики, блогера Егора Жукова в список экстремистов и террористов. Молодой человек являлся фигурантом дела об организации массовых беспорядков в Москве 27 июля 2019 года и публиковал на YouTube ролики с публичными призывами к экстремизму.
На сайте Росфинмониторинга уточняется, что Жуков попал в список лиц, "в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму". Банковские счета юноши заблокированы.
Напомним, что дело о массовых беспорядках было возбуждено в конце июля после того, как сотни людей вышли на несогласованную акцию в центре столицы. Самого Жукова арестовали в начале августа по обвинению в организации беспорядков. Позже преследование по этому делу было прекращено, однако студенту вменяют также публичные призывы к экстремизму.
Сайт kp.ru писал, что в начале сентября суд изменил меру пресечения в отношении обвиняемого и перепел его под домашний арест.
ИСТОЧНИК KP.RU