2019-09-12T13:43:40+03:00
Происшествия

Блогер Егор Жуков внесен в перечень экстремистов и террористов

Банковские счета студента ВШЭ заблокированы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Егор Жуков. Фото: скрин с ролика на Youtube-канале блогераЕгор Жуков. Фото: скрин с ролика на Youtube-канале блогера
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Федеральная служба по финансовому мониторингу внесла студента Высшей школы экономики, блогера Егора Жукова в список экстремистов и террористов. Молодой человек являлся фигурантом дела об организации массовых беспорядков в Москве 27 июля 2019 года и публиковал на YouTube ролики с публичными призывами к экстремизму.

На сайте Росфинмониторинга уточняется, что Жуков попал в список лиц, "в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму". Банковские счета юноши заблокированы.

Напомним, что дело о массовых беспорядках было возбуждено в конце июля после того, как сотни людей вышли на несогласованную акцию в центре столицы. Самого Жукова арестовали в начале августа по обвинению в организации беспорядков. Позже преследование по этому делу было прекращено, однако студенту вменяют также публичные призывы к экстремизму.

Сайт kp.ru писал, что в начале сентября суд изменил меру пресечения в отношении обвиняемого и перепел его под домашний арест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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