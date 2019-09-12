В Госдуме призвали отменить приказ о нецелесообразности тушения пожаров
Документ запрещает ликвидировать возгорания, если это экономически невыгодно
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Председатель комитета Государственной думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев предложил отменить приказ министерства природных ресурсов и экологии России от 2015 года, который запрещает тушить лесные пожары, если это экономически нецелесообразно.
Депутат напомнил, что в 2019 году в пик природных пожаров в стране ликвидировалось лишь 10% возгораний. Причиной стал именно этот приказ.
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ИСТОЧНИК KP.RU