2019-09-12T14:03:46+03:00
Происшествия

В Госдуме призвали отменить приказ о нецелесообразности тушения пожаров

Документ запрещает ликвидировать возгорания, если это экономически невыгодно
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Председатель комитета Государственной думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев предложил отменить приказ министерства природных ресурсов и экологии России от 2015 года, который запрещает тушить лесные пожары, если это экономически нецелесообразно.

Депутат напомнил, что в 2019 году в пик природных пожаров в стране ликвидировалось лишь 10% возгораний. Причиной стал именно этот приказ.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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