Кремль: никто не исключает нового обмена удерживаемых лиц между Москвой и Киевом

СЕГОДНЯ 13:55 2019-09-13T13:55:07+03:00

Кремль не исключает нового обмена удерживаемых лиц между Москвой и Киевом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дмитрий Песков подчеркнул, что работа по освобождению граждан может растянуться по времени

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Никто не исключает возможности нового этапа обмена удерживаемых лиц между Москвой и Киевом, но прежде всего необходима очень кропотливая работа, которая может затянуться по времени. Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это требует начала нового процесса, обмена мнениями, очень, очень кропотливой и наверняка растянутой по времени работы... Никто априори возможность и целесообразность такого процесса не исключает», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что российской стороне «гораздо больше импонирует» то, что Киев готовит «детальную дорожную карту по выполнению обязательств Минских договоренностей».

Как писал сайт kp.ru, ранее в Кремле сообщили, что обмен необходимо продолжать. Однако, Песков также обратил внимание на время, которое может занять «огромная подготовительная, весьма скрупулезная» работа.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ожидает следующего этапа обмена и готовит списки заключенных. По словам украинского лидера, данный вопрос будет обсуждаться на встрече в «нормандском формате».

ИСТОЧНИК KP.RU