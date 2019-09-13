2019-09-13T14:19:10+03:00
Политика

Президент Финляндии не поддержал Зеленского в вопросе санкций против РФ

Саули Ниинистё призвал не питать надежд на то, что российская экономика рухнет под гнетом ограничительных мер
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Украины Владимир Зеленский пожимает руку своему финскому коллеге Саули НиинистёПрезидент Украины Владимир Зеленский пожимает руку своему финскому коллеге Саули НиинистёФото: REUTERS
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Президент Финляндии Саули Ниинистё не поддержал призыв своего украинского коллеги Владимира Зеленского к сохранению антироссийских санкций европейскими странами.

Сайт kp.ru писал, что соответствующая фраза прозвучала в пятницу, 13 сентября, на форуме "Ялтинская европейская стратегия" в Киеве. Зеленский указал на то, что на Западе все чаще обсуждают возможность отмены санкций против РФ, поскольку это финансово невыгодно. Тогда президент рекомендовал подумать о том, какие потери несет Украина. "Пока не будет мира санкции должны сохраняться", - сказал глава государства.

Ниинистё выступил на форуме сразу после Зеленского. Он решил напомнить украинскому лидеру о том, что экономика России не рухнет под гнетом санкций в ближайшее время. Такие прогнозы звучали давно, но Москва не отступает. По мнению финского президента, сторонам стоит попробовать договориться.

"Нам надо попробовать. У нас тут уже есть живой пример, когда президенты [России Владимир] Путин и Зеленский смогли договориться об обмене. Это, конечно, небольшой шаг, может, он ни к чему и не приведет. Но это было сделано", - цитирует ТАСС Ниинистё.

Политик подчеркнул, что надеется на возвращение Европы к мирному процессу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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