ЕС продлил индивидуальные санкции против России

СЕГОДНЯ 14:30 2019-09-12T14:59:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Европейский союз вновь продлил индивидуальные санкции в отношении России. Соответствующее решение было принято Советом международного объединения в четверг, 12 сентября.

Согласно данным на сайте ЕС, санкции будут действовать еще шесть месяцев - вплоть до 15 марта 2020 года. Речь идет об ограничительных мерах, которые распространяются на 170 физических и 44 юридических лица и включают в себя замораживание активов и ограничения на поездки.

"Совет продлил ограничительные меры в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на шесть месяцев", - сообщили в пресс-службе ЕС.

Сайт kp.ru писал, что Евросоюз постоянно продляет санкции в отношении России. Изначальной причиной их введения называется присоединение Крыма к РФ, которую на Западе называют "аннексией". Позже к ней добавилась провокация в Керченском проливе.

ИСТОЧНИК KP.RU