2019-09-13T16:33:11+03:00
Политика

Путин примет участие в трехстороннем саммите по Сирии

Встреча состоится 16 сентября
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Путин, Эрдоган и Рухани обсудят ситуацию в СирииПутин, Эрдоган и Рухани обсудят ситуацию в СирииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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16 сентября в Анкаре состоится трехсторонний саммит лидеров России, Турции и Ирана по Сирии. Главной темой переговоров станет нестабильная ситуация в Идлибе, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

- Основное внимание на трехсторонней встрече в Анкаре будет уделено Идлибу. Также состоится обмен мнениями относительно [турецких] наблюдательных пунктов и борьбы с террористическим организациями, - приводит его слова ТАСС.

Напомним, 30 августа власти Сирии приняли решение в одностороннем порядке прекратить вооруженные действия в Идлибе. Режим примирения начал действовать 31 августа в 06:00. Однако уже 1 сентября США нанесли удар по позициям боевиков террористической организации "Аль-Каида"*, не уведомив об этом ни Турцию, ни Россию. Эти действия поставили под угрозу дальнейшее сохранение режима прекращения огня в Идлибе.

*Террористическая группировка запрещена в РФ

ИСТОЧНИК KP.RU

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