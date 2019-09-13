2019-09-13T20:28:27+03:00
Политика

Комиссия ООН приступит к расследованию авиаударов в Идлибе с 30 сентября

Об этом сообщил представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик
Елена АКИМОВА
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Комиссия ООН проведет расследования авиаударов в сирийском ИдлибеКомиссия ООН проведет расследования авиаударов в сирийском ИдлибеФото: REUTERS
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Комиссия ООН планирует приступить к расследованию авиаударов, которые были нанесены по сирийскому Идлибу, в конце сентября. Планируемая дата старта проверки – 30 число. Об этом сообщил представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Уже создана специальная комиссия, которая займется разором ситуации.

- Будут расследованы инциденты, произошедшие на северо-западе Сирии в идлибской зоне деэскалации, установленной согласно соглашению между Россией и Турцией, — сказал он на брифинге.

Комиссию возгласит представитель Нигерии генерал Чикадибиа Обиякор. Ожидается, что в состав войдут представители Сингапура - Джанет Лим и Португалии - Мария Сантос-Паис, сообщает RT.

Ранее сообщалось, что 1 сентября коалиция во главе с США нанесла авиаудар в окрестностях города Идлиб по позициям боевиков, не уведомив российскую или турецкую сторону.

В Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии, что атака не просто поставила под угрозу сохранение режима прекращения огня в зоне деэскалации, но и сорвала его в ряде направлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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