Комиссия ООН приступит к расследованию авиаударов в Идлибе с 30 сентября

СЕГОДНЯ 20:28 2019-09-13T20:28:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Комиссия ООН планирует приступить к расследованию авиаударов, которые были нанесены по сирийскому Идлибу, в конце сентября. Планируемая дата старта проверки – 30 число. Об этом сообщил представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Уже создана специальная комиссия, которая займется разором ситуации.

- Будут расследованы инциденты, произошедшие на северо-западе Сирии в идлибской зоне деэскалации, установленной согласно соглашению между Россией и Турцией, — сказал он на брифинге.

Комиссию возгласит представитель Нигерии генерал Чикадибиа Обиякор. Ожидается, что в состав войдут представители Сингапура - Джанет Лим и Португалии - Мария Сантос-Паис, сообщает RT.

Ранее сообщалось, что 1 сентября коалиция во главе с США нанесла авиаудар в окрестностях города Идлиб по позициям боевиков, не уведомив российскую или турецкую сторону.

В Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии, что атака не просто поставила под угрозу сохранение режима прекращения огня в зоне деэскалации, но и сорвала его в ряде направлений.

ИСТОЧНИК KP.RU