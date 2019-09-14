Трамп рассматривает возможность назначения О'Брайена на пост Болтона

СЕГОДНЯ 07:34 2019-09-14T07:34:16+03:00

Президент США уже побеседовал с кандидатом на должность помощника по национальной безопасности

Изменить размер текста: A A

Новым помощником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности может стать американский спецпредставитель по делам заложников Роберт О'Брайен.

Глава государства побеседовал с политиком в минувшую пятницу, 13 сентября. К отму же госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео поддерживает его кандидатуру.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU