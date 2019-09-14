Трамп рассматривает возможность назначения О'Брайена на пост Болтона
Президент США уже побеседовал с кандидатом на должность помощника по национальной безопасности
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Новым помощником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности может стать американский спецпредставитель по делам заложников Роберт О'Брайен.
Глава государства побеседовал с политиком в минувшую пятницу, 13 сентября. К отму же госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео поддерживает его кандидатуру.
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ИСТОЧНИК KP.RU