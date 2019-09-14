Электронные сигареты и системы нагревания табака обложат акцизом

СЕГОДНЯ 09:43 2019-09-14T10:24:31+03:00

Изменения могут коснуться как электронных систем доставки никотина, так и устройств для нагревания табака Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Министерство финансов России планирует обложить акцизами электронные сигареты и другие устройства, их заменяющие. Нововведение может вступить в силу уже в 2020 году. При этом ставка налога на каждую систему для нагревания табака составит 50 рублей.

Изменения коснутся как электронных систем доставки никотина, так и устройств типа Iqos. При этом каждый год сумма налога будет увеличиваться еще на два рубля. Стики и жидкости для электронных курительных устройств уже облагаются акцизом, так что покупатели будут переплачивать дважды.

Директор по вопросам налогообложения и международной торговли PMI в России Александр Коваленко считает, что опасаться стоит не только роста цен на продукцию, но и возвращения потребителей к традиционным более вредным сигаретам, передает "Коммерсант".

Сайт kp.ru писал, что правительство уже поддержало идею министерства здравоохранения, которое разработало законопроект об акцизах, а премьер РФ Дмитрий Медведев даже поручил приравнять электронные сигареты к обычным табачным изделиям.

ИСТОЧНИК KP.RU