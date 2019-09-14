2019-09-14T14:06:23+03:00
Спорт

Российская фигуристка Трусова дважды вошла в Книгу рекордов Гиннесса

15-летняя ученица Этери Тутберидзе стала первой исполнительницей четверного тулупа и четверного лутца
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Российская фигуристка Александра Трусова к своим 15 годам уже дважды была занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Спортсменка признана первой исполнительницей четверного тулупа и четверного лутца на официальных соревнованиях среди женщин. Об этом говорится в сборнике мировых рекордов.

Первое достижение фигуристки было зафиксировано 10 марта 2018 года на юниорском чемпионате мира в Софии. Второе - на этапе юниорского Гран-При в Ереване.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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