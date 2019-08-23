2019-08-23T19:49:14+03:00
Спорт

Дисквалифицированный за кокаин хоккеист Кузнецов вернет медаль чемпионата мира-2019

Допинг проба была взята как раз во время турнира
Иван НЕТРЕБКО
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Допинг-проба Евгения Кузнецова оказалась положительнойДопинг-проба Евгения Кузнецова оказалась положительнойФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Хоккеист Евгений Кузнецов получил еще одно наказание за нарушение антидопинговых правил. Сначала стало известно, что нападающего клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» дисквалифицировали на четыре года за употребление кокаина. Теперь же Международная федерация хоккея IIHF сообщила, что спортсмену придется вернуть бронзовую медаль, завоеванную на чемпионате мира по хоккею 2019 в Словакии. Сам Кузнецов с этим решением согласился.

В Федерации уточнили, что все сборную России лишать наград не будут - в дисциплинарном кодексе указано, что это может произойти, если допинг обнаружат более чем у двух спортсменов.

Напомним, когда в сети только появилось видео, на котором перед Кузнецовым лежал белый порошок, он уверял, что никогда не употреблял наркотики и не собирается увлекаться этим.

- Если ко мне есть вопросы - я в любой момент готов пройти медицинскую экспертизу, - заявил тогда форвард. Но когда стали известны результаты этой самой экспертизы, отпираться он не стал и даже отказался вскрывать пробу B.

Дисквалификации Кузнецова отсчитывается с 13 июня 2019 года. На лед он сможет вернуться в июне 2023 года, когда ему будет уже 31 год. Кстати, наказание не распространяется на матчи НХЛ. Решение по Кузнецову Лига примет отдельно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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