В МИД России слова сестры Уилана о незаконном содержании под стражей назвали дезинформацией

СЕГОДНЯ 21:18 2019-09-14T21:18:41+03:00

Пол Уилан был задержан в декабре 2018 года Фото: Соцсети

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МИД России ответил на обвинения Элизабет Уилан в том, что ее бат, обвиняемый в России в шпионаже, незаконно находится под стажей. Посольство США в России днем 14 сентября опубликовало в твиттере сообщение о том, что нахождение Пола Уилона под арестом нарушает «основные права гражданина США».

Напомним, 48-летего американца задержали в конце декабря 2018 года в гостинице «Метрополь». Бывший морской пехотинец приехал в Россию якобы на свадьбу сослуживца. Однако, когда его задержали, вскрылись другие подробности пребывания Уилана в Москве. В СМИ сообщили, что в своем номере он принимал российского осведомителя, вручившего ему списки секретных агентов.

На обвинения в незаконном задержании американца ответили в МИД России.

- Элизабет Уилан может пообщаться с Аллой Бут для обмена опытом. Что касается "незаконного" содержания, то перестаньте заниматься распространением дезинформации, -приводит ответ ведомства ТАСС.

Напомним, Виктор Бут находится в США под арестом. Его жена рассказала СМИ, что Россия пыталась совершить обмен задержанными с США, но они отказываются менять Бута даже на несколько своих сограждан.

ИСТОЧНИК KP.RU