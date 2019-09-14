В МИД России слова сестры Уилана о незаконном содержании под стражей назвали дезинформацией
МИД России ответил на обвинения Элизабет Уилан в том, что ее бат, обвиняемый в России в шпионаже, незаконно находится под стажей. Посольство США в России днем 14 сентября опубликовало в твиттере сообщение о том, что нахождение Пола Уилона под арестом нарушает «основные права гражданина США».
Напомним, 48-летего американца задержали в конце декабря 2018 года в гостинице «Метрополь». Бывший морской пехотинец приехал в Россию якобы на свадьбу сослуживца. Однако, когда его задержали, вскрылись другие подробности пребывания Уилана в Москве. В СМИ сообщили, что в своем номере он принимал российского осведомителя, вручившего ему списки секретных агентов.
На обвинения в незаконном задержании американца ответили в МИД России.
- Элизабет Уилан может пообщаться с Аллой Бут для обмена опытом. Что касается "незаконного" содержания, то перестаньте заниматься распространением дезинформации, -приводит ответ ведомства ТАСС.
Напомним, Виктор Бут находится в США под арестом. Его жена рассказала СМИ, что Россия пыталась совершить обмен задержанными с США, но они отказываются менять Бута даже на несколько своих сограждан.
ИСТОЧНИК KP.RU