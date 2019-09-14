Трамп обсудил с принцем Саудовской Аравии атаки беспилотников на НПЗ
Американский лидер выразил готовность к сотрудничеству с Эр-Риядом
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Президент США Дональд Трамп позвонил в субботу, 14 сентября наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману после атаки беспилотников на предприятия нефтегазовой компании государства. Американский лидер в ходе разговора заявил о готовности Вашингтона сотрудничать с королевством, чтобы поддержать в нем безопасность и стабильность.
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ИСТОЧНИК KP.RU