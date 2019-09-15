2019-09-15T14:21:55+03:00
Политика

Анкара сообщила о завершении второго этапа поставок систем С-400

Планируется, что к апрелю следующего года российские ЗРС будут введены в действие [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Анкара сообщила о завершении второго этапа поставок систем С-400Анкара сообщила о завершении второго этапа поставок систем С-400Фото: REUTERS
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Второй этап поставок российских зенитно-ракетных системы С-400 в Турцию завершен. Об этом сообщил Министерство национальной обороны республики.

«Сегодня на авиабазе Мюртед в Анкаре завершились поставки элементов второй батареи ЗРС С-400», - говорится в опубликованном заявлении турецкого ведомства.

Напомним, первый этап поставок компонентов российских ЗРС завершился 25 июня. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что процесс поставок С-400 закончится к апрелю 2020 года и следующей целью Анкары будет совместное с Москвой производство систем Противоракетной обороны.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, что Анкара запустит на боевое дежурство российские зенитно-ракетные системы в начале следующего года. Он отметил, что С-400 являются более продвинутыми системами ПВО по сравнению с американскими Patriot.

Поставка компонентов С-400 в Турцию продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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