Анкара сообщила о завершении второго этапа поставок систем С-400

СЕГОДНЯ 14:21 2019-09-15T14:21:55+03:00

Планируется, что к апрелю следующего года российские ЗРС будут введены в действие [видео]

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Второй этап поставок российских зенитно-ракетных системы С-400 в Турцию завершен. Об этом сообщил Министерство национальной обороны республики.

«Сегодня на авиабазе Мюртед в Анкаре завершились поставки элементов второй батареи ЗРС С-400», - говорится в опубликованном заявлении турецкого ведомства.

Напомним, первый этап поставок компонентов российских ЗРС завершился 25 июня. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что процесс поставок С-400 закончится к апрелю 2020 года и следующей целью Анкары будет совместное с Москвой производство систем Противоракетной обороны.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, что Анкара запустит на боевое дежурство российские зенитно-ракетные системы в начале следующего года. Он отметил, что С-400 являются более продвинутыми системами ПВО по сравнению с американскими Patriot.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/720792" frameborder="0"></iframe> Поставка компонентов С-400 в Турцию продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU