2019-09-15T14:51:33+03:00
Экономика

ЕС может получать российский газ через Украину без контракта между Киевом и Москвой

Ранее украинская сторона обязалась имплементировать в своем законодательстве европейские энергетические нормы
Елена ГИЛЬМАНОВА
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ЕС может получать российский газ через Украину без контракта между Киевом и МосквойЕС может получать российский газ через Украину без контракта между Киевом и МосквойФото: REUTERS
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При выполнении Киевом взятых ранее обязательств европейских энергетических норм даже при отсутствии контракта между Киевом и Москвой не приведёт к прекращению транзита газа в Евросоюз.

Как пояснил ТАСС источник в европейском энергетическом секторе, Киев, как член Европейского энергетического сообщества, взял на себя обязательства имплементировать в своем законодательстве европейские энергетические нормы.

«Таким образом, даже при отсутствии контракта, оператор украинской газотранспортной системы будет обязан выставлять на аукцион свои транзитные мощности, которые «Газпром» сможет выкупать для осуществления среднесрочных и краткосрочных поставок», - передает агентство слова специалиста.

Напомним, глава Минэнерго России Александр Новак сообщил о готовности России провести трехстороннюю встречу с Украиной и Евросоюзом по вопросу транзита газа 19 сентября. Однако, в Киеве заявили, что в предстоящие предстоящие переговоры будут «сложными».

ИСТОЧНИК KP.RU

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