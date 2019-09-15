Sina: Китай обогнал США и Россию по производству ракет средней дальности

15 Сент. 23:30 2019-09-15T23:48:20+03:00

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Китай давно обогнал США и Россию по разработке и производству баллистических ракет средней дальности (БРСД), пишет китайское издание Sina. Портал отмечает, что на сегодняшний день КНР является «безоговорочным лидером» в этой сфере и «имеет огромное превосходство над другими государствами».

Такой прогресс Поднебесной в создании БРСД по сравнению с Соединенными Штатами и Российской Федерацией китайские эксперты объясняют подписанным в 1987 году Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из-за которого обе страны избавились от большинства таких ракет и прекратили работу над новыми вооружениями. А Китай, который ничего не подписывал, все это время продолжал совершенствовать свои ракеты.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее теперь уже бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты приняли решение выйти из российско-американского Договора РСМД, в частности, и из-за Китая.

ИСТОЧНИК KP.RU