МИД Китая осудил США за обвинение Ирана в атаке на саудовские НПЗ
В Пекине рекомендовали американцам сначала провести расследование и лишь потом делать выводы
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Соединенные Штаты поступили весьма безответственно, обвинив Иран в атаках на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин заявила, что Вашингтону стоило провести тщательное расследование и лишь потом делать выводы на основе доказательств.
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ИСТОЧНИК KP.RU