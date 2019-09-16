МИД Китая осудил США за обвинение Ирана в атаке на саудовские НПЗ

СЕГОДНЯ 11:51 2019-09-16T11:51:39+03:00

В Пекине рекомендовали американцам сначала провести расследование и лишь потом делать выводы

Изменить размер текста: A A

Соединенные Штаты поступили весьма безответственно, обвинив Иран в атаках на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин заявила, что Вашингтону стоило провести тщательное расследование и лишь потом делать выводы на основе доказательств.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU