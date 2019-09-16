Переговоры Путина с Эрдоганом вместо запланированного получаса длились два часа
В президентском комплексе Чанкая в Анкаре проходит встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Стало известно, что разговор глав двух стран длился два часа вместо запланированного программой встречи получаса.
Разговор прошел при закрытых дверях – прессу в зал переговоров не пустили. О чем говорили российский и турецкий лидер, объявят в ближайшее время пресс-службы президентов. Ожидалось, что одной из тем встречи станет нападение повстанцев на крупнейший в Саудовской Аравии нефтеперерабатывающий завод.
Из-за пожара на НПЗ вдвое сократилось производство нефти, это в свою очередь повлияло на стоимость «черного золота». На происшествие отреагировали власти США, представители ООН. Власти Саудовской Аравии нанесли по хуситам ответный удар, они также объявили, что намерены восстановить производство нефти в прежнем объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU