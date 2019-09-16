Путин, Эрдоган и Роухани могут обсудить атаки на саудовские НПЗ

СЕГОДНЯ 09:50 2019-09-16T10:14:21+03:00

Отдельно эта тема выноситься не будет, но небольшой обмен мнениями возможен

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Президенты России, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани могут затронуть тему недавних воздушных атак на нефтеперерабатывающие предприятия саудовской компании Saudi Aramco, однако отдельно этот вопрос выноситься не будет.

Такое заявление сделал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, говоря о трехстороннем саммите, который пройдет в Анкаре в этот понедельник, 16 сентября.

"Отдельно это не планируется. Но традиционно происходит обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам. Можно предположить, что эта тема будет затронута", - сказал представитель Кремля.

По его словам, в Москве планируют посмотреть, как дальше будет развиваться ситуация на нефтяном рынке, учитывая, что в Саудовской Аравии пообещали в скором времени восстановить объем добычи. Пока же наращивать темпы российские компании не намерены, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что на минувших выходных были атакованы крупные саудовские месторождения нефти. На объекты напали с воздуха с помощью беспилотников. После этого мировые цены на "черное золото" подскочили в среднем на 12%.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/732036" frameborder="0"></iframe> Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии.Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии

ИСТОЧНИК KP.RU