«Охотник» вооружат крылатыми ракетами

СЕГОДНЯ 16:38 2019-09-16T16:38:14+03:00

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По сообщению Минобороны в 2024 году на территории Западного и Южного военных округов будут сформированы два отряда новейших ударных беспилотных машин «Охотник».

Современные стелс-беспилотники смогут перевозить арсенал вооружения, включая крылатые ракеты и сверхточные управляемые бомбы.

При возникновении агрессии против России аппараты могут быть направлены вместо самолетов на самые опасные направления для того, чтобы не подвергать лишнему риску экипажи ВКС.

«Охотник» является одним из самых мощных в мире ударных беспилотников. В настоящее время новая разработка проходит стадию испытаний. Из всей ТТХ дрона известны лишь его габариты.

Аппарат длиной 19 метров, с размахом крыльев в 14 м и весом около 20 тонн позволяют не только вести разведку, но и атаковать противника. Беспилотник может быть оснащен боеприпасами класса «воздух–воздух», что позволит ему стать относительно дешевым и эффективным охотником за самолетами противника, сообщает газета "Известия".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.kp.ru/video/embed/724605" frameborder="0"></iframe> Минобороны России опубликовало видео первого полета новейшего беспилотника "Охотник".

ИСТОЧНИК KP.RU