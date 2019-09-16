Путин Пригласил Эрдогана на энергетическую неделю в Москву

СЕГОДНЯ 18:22 2019-09-16T18:24:30+03:00

В Анкаре проходит трехсторонний саммит по урегулированию ситуации в Сирии

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Президент Турции примет участие в Российской энергетической неделе по приглашению Владимира Путина. Встреча глав государств, посвященная урегулированию ситуации в Сирии, состоялась 16 сентября в Анкаре. Владимир Путин общался в Реджепом Тайипом Эрдоганом при закрытых дверях. Диалог длился больше запланированного программой встречи времени – вместо получаса президенты России и Турции разговаривали два часа.

Как стало известно РИА Новости, Владимир Путин пригласил Эрдогана в Москву в октябре 2019 года. В эти дни в России пройдет Энергетическая неделя. В рамках этой международной площадки планируется обсудить темы развития энергетической и жилищно-коммунальной отраслей, на форуме проанализируют тенденции мирового топливно-энергетического комплекса. Энергетическая неделя пройдет со 2 по 5 октября.

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган также обсудили ситуацию в Саудовской Аравии, где 14 сентября совершена атака дронов на нефтяные предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU