2019-09-16T18:24:30+03:00
Политика

Путин Пригласил Эрдогана на энергетическую неделю в Москву

В Анкаре проходит трехсторонний саммит по урегулированию ситуации в Сирии
Юлия САЛЬНИКОВА
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Встреча глав России и Турции проходит в АнкареВстреча глав России и Турции проходит в АнкареФото: REUTERS
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Президент Турции примет участие в Российской энергетической неделе по приглашению Владимира Путина. Встреча глав государств, посвященная урегулированию ситуации в Сирии, состоялась 16 сентября в Анкаре. Владимир Путин общался в Реджепом Тайипом Эрдоганом при закрытых дверях. Диалог длился больше запланированного программой встречи времени – вместо получаса президенты России и Турции разговаривали два часа.

Как стало известно РИА Новости, Владимир Путин пригласил Эрдогана в Москву в октябре 2019 года. В эти дни в России пройдет Энергетическая неделя. В рамках этой международной площадки планируется обсудить темы развития энергетической и жилищно-коммунальной отраслей, на форуме проанализируют тенденции мирового топливно-энергетического комплекса. Энергетическая неделя пройдет со 2 по 5 октября.

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган также обсудили ситуацию в Саудовской Аравии, где 14 сентября совершена атака дронов на нефтяные предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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