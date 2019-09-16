2019-09-16T20:50:14+03:00
Политика

На трехстороннем саммите в Турции не обсуждали атаку на НПЗ в Саудовской Аравии

Об этом сообщили в Кремле по окончании переговоров в Анкаре
Юлия САЛЬНИКОВА
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Саммит прошел в АнкареСаммит прошел в АнкареФото: REUTERS
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Во время саммита в Турции не обсуждали ситуацию, сложившуюся в Саудовской Аравии, где произошел пожар на НПЗ. Нефтезавод, где случилось ЧП, считается одним из крупнейших в мире. Атаку на него совершили йеменские повстанцы – хуситы с помощью десяти беспилотников. Из-за пожара снизилось производство нефти, это привело к росту стоимости топлива и падению доллара.

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, во время саммита в Турции, где принимает участие Владимир Путин, вопрос Саудовской Аравии не обсуждали. Напомним, встреча глав России, Турции и Ирана была посвящена урегулированию сирийского вопроса.

Во время саммита Владимир Путин пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана в Москву на Российскую энергетическую неделю. Форум состоится с 2 по 5 октября. Планируется, что в нем примут участие представители крупнейших предприятий отрасли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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