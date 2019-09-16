2019-09-16T21:03:38+03:00
Политика

Путин предложил помощь пострадавшей от атак на НПЗ Саудовской Аравии

Для защиты нефтяных объектов Владимир Путин посоветовал закупить у России С-300 и С-400
Юлия САЛЬНИКОВА
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Владимир Путин принял участие в трехстороннем саммите в ТурцииВладимир Путин принял участие в трехстороннем саммите в ТурцииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Владимир Путин предложил властям Саудовской Аравии защитить свои нефтяные предприятия с помощью российских зенитно-ракетных комплексов. Президент России сказал об этом на итоговой конференции в Турции, где 16 сентября состоялся трехсторонний саммит по сирийскому вопросу. Главы России, Турции и Ирана обсуждали ситуацию по урегулированию конфликта.

Как сообщили в Кремле, о пожаре на НПЗ в Саудовской Аравии главы государств в рамках этой встречи не говорили. Однако, Владимир Путин прокомментировал журналистам свою позицию относительно пожара на нефтеперерабатывающем заводе.

- Мы готовы оказать помощь Саудовской Аравии, а ее руководству нужно принять мудрое государственное решение, как это сделали руководители Ирана и Турции, закупив у России С-300 и С-400. Они надежно защитят любые объекты Саудовской Аравии, - сказал Владимир Путин.

Он также сообщил, что Россия готова оказывать помощь Йемену, где произошла гуманитарная катастрофа.

- Мы сами готовы помогать и призываем всех, кто это может сделать - последовать этому примеру, - сказал российский лидер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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