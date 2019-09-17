2019-09-17T00:49:13+03:00
Политика

Небензя в ООН продемонстрировал снимки, подтверждающие сохранность больниц в Идлибе

Дипломат отметил, что военные России выявили «множество примеров преднамеренной дезинформации» по расследованию в этой сирийской провинции [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Постпред России при ООН Василий НебензяПостпред России при ООН Василий НебензяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Постпред России при ООН Василий Небензя в понедельник, 16 сентября, опроверг высказанные некоторыми представителями Организации и ряда стран заявления, якобы российская авиация наносит удары по больницам в сирийской провинции Идлиб.

Он подчеркнул, что наши самолеты не наносили наносила никакого ущерба гуманитарным объектам в Идлибе и показал снимки якобы подвергшихся авиаударам больниц и других зданий.

«На этих фотографиях вы можете видеть здания, которые, по сообщениям, были атакованы, до предположительной атаки и после. Но никаких следов бомбежек на фото нет», - сказал российский дипломат.

Василий Небензя при этом отметил, что «у ООН нет собственных наблюдателей в Сирии», поэтому зачастую она опирается на недостоверную информацию, а военные России выявили «множество примеров преднамеренной дезинформации» по расследованию ударов в Идлибе.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в Минобороны РФ уже поясняли, что российские ВВС не проводят в зоне деэскалации никаких боевых операций с момента договоренностей о прекращении огня.

А вот так называемая «антиигиловская» коалиция во главе с США 1 сентября нанесла авиаудар по позициям боевиков в окрестностях города Идлиб, не уведомив при этом российскую или турецкую сторону.

Пресс-конференция Василия Небензи по ситуации Сирии .Прямая трансляция. Постпред России при ООН Василий Небензя даёт пресс-конференцию по ситуации в Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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