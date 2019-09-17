2019-09-17T03:46:17+03:00
Политика

Киев недоволен поездкой делегации Чехии в Крым

Украинское посольство в Праге выразило протест в связи с посещением полуострова
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Одновременно с чешской делегацией в Крыму побывали также два представителя общественной организации «Всемирный совет подкарпатских русинов»Одновременно с чешской делегацией в Крыму побывали также два представителя общественной организации «Всемирный совет подкарпатских русинов»Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Украинское посольство в Праге выразило протест против поездки в Крым четверых общественных активистов из Чехии.

В заявлении дипмиссии отмечается, что «особую обеспокоенность» у дипломатов Незалежной вызывает информация о том, что чехи обсуждали с местными властями организацию туристических групповых заездов на полуостров.

Посольство Украины подчеркивает, что посещение Крыма туристами из Чехии «явилось бы прямым нарушением режима санкций Евросоюза».

В состав побывавшей на полуострове делегации входили представитель чешской компартии Йозеф Скала, писательница Ленка Прохазкова, экономист Йиржи Калах и гражданский активист Марек Обртел.

Одновременно с ними в Крым приезжали также два члена чешской неправительственной организации «Мировой совет подкарпатских русинов» (ВСПР) – той самой, с представителями которой на днях встречался президент Чехии Милош Земан, после чего, как писал сайт kp.ru, МИД Украины практически обвинил его в «попытке поставить под сомнение территориальную целостность» Незалежной.

«К сожалению, это является дальнейшим подтверждением того, что упомянутая организация (ВСПР) действует в духе и явно под руководством Кремля и ставит своей целью дестабилизацию ситуации на Украине», - цитирует заявление украинского посольства в Праге РИА Новости.

Напомним, полуостров вернулся в состав нашей страны в марте 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство местных жителей проголосовали за то, чтобы Крым и Севастополь снова стали частью Российской Федерации. Крымчане просто не ассоциировали себя с Украиной после госпереворота.

ИСТОЧНИК KP.RU

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