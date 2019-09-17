2019-09-17T15:56:25+03:00
Общество

«Отдых нужен даже роботам»: Робот Федор ответил на обвинения в усталости

После возращения на Землю системы робота не включились с первого раза
Юлия САЛЬНИКОВА
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Фото: пресс-служба РоскосмосаФото: пресс-служба Роскосмоса
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Робот –космонавт прокомментировал в своем твиттер статью, в которой было сказано, что «Федор не захотел включаться». В Роскосмосе сообщили, что человекоподобный робот действительно не сразу включился после возвращения с МКС. Напомним, Федор летал на корабле «Союз МС-14» в гордом одиночестве. На борту никого кроме него не было – корабль должен был доставить на станцию ряд вещей, а также робота, который учился помогать экипажу, чтобы в дальнейшем роботы стали полноценными помощниками космонавтам как на территории станции, так и в открытом космосе.

Когда системы не включились, космонавт, который проводил с Федором больше всего времени, Алексей Овчинин, пошутил: «Просто устал, наверное».

Робот решил ответить в твиттер:

- Я не устал. Но отдых необходим даже машинам.

В комментария пользователи соцсети стали давать советы роботу, как справиться с усталостью. Тут и рекомендации «опрокинуть стаканчик» и проверить, нет ли в системе «китайских комплектующих».

ИСТОЧНИК KP.RU

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