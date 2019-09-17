2019-09-17T19:34:30+03:00
Политика

AFP: США предоставит генассамблее ООН доказательства причастности Ирана к атакам в Саудовской Аравии

Нападения по версии, озвученной изданием, совершены не с помощью беспилотников, на НПЗ направили крылатые ракеты
Юлия САЛЬНИКОВА
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Атаки по мнению администрации президента США произвели с помощью крылатых ракетАтаки по мнению администрации президента США произвели с помощью крылатых ракетФото: REUTERS
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США планирует предоставить Генеральной ассамблее ООН доказательства причастности Ирана к атакам на НПЗ Саудовской Аравии. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает AFP. Журналисты пишут, что в распоряжении Белого дома есть доказательства тому, что нефтяные объекты атаковали с помощью крылатых ракет, запущенных с территории Ирана. По другой версии нефтеперерабатывающий завод подожгли беспилотники – йеменские повстанцы-хуситы взяли на себя ответственность за нападение.

Вице-президент США Майк Пенс ранее сообщил, что американские военные находятся в положении боевой готовности из-за ситуации в Саудовской Аравии. Администрация президента Трампа призвала мировое сообщество отреагировать на поведение «агрессора». В Иране отрицают причастность к атаке на НПЗ. В МИД страны заявили, что обвинения САШ – попытка надавить на Тегеран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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