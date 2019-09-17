Пентагон призвал Турцию покупать американские самолеты вместо российских Су-35 и Су-57

СЕГОДНЯ 19:48 2019-09-17T19:52:41+03:00

Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд сказал об этом на конференции, посвященной вопросам противоракетной обороны

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Власти США призывают Турцию покупать их военную технику вместо российской. Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд, напомнил Турции о членстве в НАТО, а также о том, что Анкара является давним союзником Штатов.

- Мы гордимся американскими системами, которые мы разработали и которые развернуты в этой стране. Мы бы хотели призвать наших турецких партнеров приобретать их, чтобы они отдавали предпочтение произведенной в США технике и оборудованию, - приводит слова Джона Руда «ТАСС».

В Пентагоне не сказали, как повлияет покупка российских Су-35 и Су-57 на американско-турецкие отношения.

- Но, конечно, Турция является суверенной страной. Они сами принимают решения, - заключил Руд.

Сайт kp.ru писал, что Россия и Турция обсуждают поставки военных самолетов. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдодан осматривал российские авиановинки на выставке МАКС в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU