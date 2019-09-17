Пентагон призвал Турцию покупать американские самолеты вместо российских Су-35 и Су-57
Власти США призывают Турцию покупать их военную технику вместо российской. Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд, напомнил Турции о членстве в НАТО, а также о том, что Анкара является давним союзником Штатов.
- Мы гордимся американскими системами, которые мы разработали и которые развернуты в этой стране. Мы бы хотели призвать наших турецких партнеров приобретать их, чтобы они отдавали предпочтение произведенной в США технике и оборудованию, - приводит слова Джона Руда «ТАСС».
В Пентагоне не сказали, как повлияет покупка российских Су-35 и Су-57 на американско-турецкие отношения.
- Но, конечно, Турция является суверенной страной. Они сами принимают решения, - заключил Руд.
Сайт kp.ru писал, что Россия и Турция обсуждают поставки военных самолетов. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдодан осматривал российские авиановинки на выставке МАКС в 2019 году.
ИСТОЧНИК KP.RU