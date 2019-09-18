Генсек НАТО обвинил Россию в разработке новых ракет, ранее запрещенных ДРСМД

СЕГОДНЯ 02:26 2019-09-18T02:46:22+03:00

По словам Столтенберга, наша страна еще несколько лет приступила к «разработке и размещению» таких ракет в Европе

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия продолжает «разрабатывать и развертывать» новые ракеты, которые ранее были запрещены российско-американским Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

С таким утверждением со ссылкой на некие «независимые разведданные» он выступил в Багдаде, куда накануне прибыл с визитом.

«Проблема заключается в том, что несколько лет назад Россия приступила к разработке и размещению в Европе ракет средней дальности, обладающих ядерным потенциалом», - заявил Столтенберг.

Причем, как утверждает генсек Североатлантического альянса, «эти ракеты мобильны, их трудно обнаружить, они снижают время предупреждения о любом применении ядерного оружия в вооруженном конфликте и, следовательно, порог для применения ядерного оружия».

Никаких доказательств он не привел. Но обвинил Россию в нарушении уже недействующего договора, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, действие ДРСМД было прекращено 2 августа, а уже на следующий день Пентагон объявил, что приступил к разработке ракет, которые ранее были запрещены Договором. Спустя неполных три недели США испытали новую крылатую ракету.

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ИСТОЧНИК KP.RU