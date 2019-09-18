Сноуден заявил, что иск США сделал его мемуары самой продаваемой книгой в мире

СЕГОДНЯ 04:30 2019-09-18T04:52:06+03:00

По словам экс-сотрудника ЦРУ, «Личное дело» можно купить везде, «где продаются хорошие книги»

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Главный герой одного из самых громких «шпионских скандалов» Эдвард Сноуден сообщил, что поданный против него властями США иск в считанные часы сделал его мемуары Permanent Record («Личное дело») самой продаваемой книгой в мире.

«Несколько часов спустя после того, как правительство Соединенных Штатов подало иск с целью пресечь публикацию моих новых мемуаров, Permanent Record, та самая книга, которую правительство не хочет допустить до читателей, стала самой продаваемой в мире», - написал разоблачитель американских спецслужб на своей странице в Twitter.

Сноуден добавил, что его «Личное дело» можно купить везде, «где продаются хорошие книги».

Как ранее писал сайт kp.ru, поводом для обращения в суд стало нежелание автора хранить тайны: в своих воспоминаниях экс-сотрудник ЦРУ и АНБ изложил секретную информацию, в неразглашении которой он расписывался во время работы в спецслужбах

Стоит отметить, что Сноуден мечтает вернуться в родную Америку, даже обращался к Обаме с просьбой о помиловании, но ему отказали. А после победы Трампа на президентских выборах беглец заявил, что уже не опасается экстрадиции в США.

ИСТОЧНИК KP.RU