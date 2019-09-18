Выборы в Израиле: Нетаньяху пообещал создать «сильное сионистское правительство»

СЕГОДНЯ 06:19 2019-09-18T06:37:26+03:00

Итоги голосования официально объявят через неделю, пока очевидного лидера нет

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В ночь на среду, 18 сентября, израильский премьер Биньямин Нетаньяху объявил, что его партия «Ликуд» вскоре начнет договариваться с представителями других политических объединений о формировании «сильного сионистского правительства».

Как писал сайт kp.ru, прошедшие во вторник в Израиле повторные парламентские выборы, как и апрельские, очевидного победителя не выявили. Лидируют партия Нетаньяху и возглавляемый бывшим главой генштаба Армии обороны Израиля Бени Ганцем центристский блок партий «Кахоль-Лаван» («Бело-голубые»). Они набирают примерно поровну депутатских мандатов в Кнессете (120-местном парламенте страны).

«В ближайшие дни мы начнем переговоры, чтобы создать сильное сионистское правительство. Нам необходимо правительство, которое продолжит выступать за то, что Израиль – государство еврейского народа. Я уже говорил на эту с лидерами правых партий», - приводит слова Нетаньяху ТАСС.

Итоги голосования официально объявят примерно через неделю – не раньше 25 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU