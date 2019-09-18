Отцу Бритни Спирс простили издевательство над внуками
Экс-супруг Бритни Спирс вот уже несколько месяцев пытается доказать, что отец певицы - Джеймс Спирс – издевался над внуками.
Он уверяет, что 67-летний дедушка даже поднимал руку на старшего внука Шона. А когда 13-летний подросток попытался укрыться в комнате, мужчина чуть не проломи двери, чтобы попасть в помещение.
Кевин Федерлайн даже обратился в правоохранительные органы, он написал заявление в прокуратуру штата Калифорния. Но, по информации инсайдеров, все проверки не привели ни к какому результату.
Джеймса Спирса не стали привлекать к ответственности, так как не нашлось достаточных доказательств преступления.
В настоящее время все расследования прекращены, а у правоохранительных органов не имеется никаких претензий к мужчине.
- По результатам изучения материалов дела выявлено недостаточно доказательств того, что господин Спирс совершил уголовное преступление, — цитирует Пятый канал заявление прокуратуры Калифорнии.
ИСТОЧНИК KP.RU