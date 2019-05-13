Отец силой держал Бритни Спирс в психбольнице и заставлял пить таблетки

Бритни Спирс выступила с заявлением в суде. Певица во время закрытого заседания сообщила, что ее отец насильно держал ее в клинике и заставлял пить наркотические препараты.

Скандал вокруг лечения знаменитой певицы Бритни Спирс получил неожиданный поворот. Поп-исполнительница сообщила в суде, что отец Джеймс Спирс насильно держал ее в психиатрической клинике и заставлял пить таблетки, сообщает TMZ.

В Лос-Анджелесе состоялось закрытое судебное заседание. На нем присутствовала Бритни Спирс, ее мать, младшая сестра и адвокаты. Несмотря на секретность, некоторые детали все же удалось узнать.

Как заявили в окружении Бритни, певица резко изменила свои показания. Если раньше она сообщала о том, что добровольно легла в психбольницу, то теперь заявила о том, что 66-летний отец насильно запер ее в клинике и заставлял принимать наркотические препараты.

Адвокат матери Бритни Спирс подтвердила показания исполнительницы по итогам слушания. Однако судья не стал принимать скоропалительного решения. Возможно, судью смущает тот факт, что сначала Бритни отрицала насильственное удержание. А теперь изменила свою позицию. Кроме этого речь идет об опеке над певицей.

Звезда потребовала полностью избавить ее от опеки отца. Это произошло впервые за 11 лет. Певица просит передать такие полномочия матери. Более того, если сказанное Бритни окажется правдой, действия Джеймса Спирса могут нарушать американское законодательство.

В ближайшее время 37-летней Бритни Спирс предстоит пройти психиатрическую экспертизу, а также дождаться нового судебного заседания. Оно состоится 18 сентября.

Как писал сайт kp.ru, в первых числах апреля певица попала в психиатрическую клинику. Причиной госпитализации назвали нервный срыв звезды после того, как она узнала о проблемах со здоровьем у отца. Бритни прошла 30-дневный курс лечения и была выписана. Однако она до сих пор находится под наблюдением врачей, правда, уже дома.

Джеймс Спирс получил опекунство над дочерью после того, как в 2008 году суд признал ее юридически недееспособной. Отец получил полный контроль над финансовыми ($215 млн), медицинскими и карьерными делами певицы. Отец запретил ей выходить замуж за Сэма Асгари.