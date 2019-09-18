2019-09-18T13:15:17+03:00
Экономика

Курс доллара 18 сентября 2019 года поднялся до 64,42 рубля

А вот евро теряет в цене по курсу на 18 сентября 2019 года
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Курс доллара поднялся до 64,42 рубляКурс доллара поднялся до 64,42 рубляФото: GLOBAL LOOK PRESS
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По данным Московской биржи на торгах в среду, 18 сентября, доллар укрепился по отношению к российской валюте. Официальный курс «американца» к рублю подорожал на шесть копеек и торгуется за 64,42 рубля.

Европейская валюта напротив потеряла в цене три копейки. Таким образом стоимость евро опустилась до отметки 71,24 рубля.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов опустился на 0,06% до отметки 2819,27 пункта. Индекс РТС также уменьшился на 0,2%, и составил 1378,67 пункта.

Напомним, в понедельник, 16 сентября российская валюта росла по отношении к американской и европейской. Доллар впервые с 1 августа опустилась ниже 64 рублей. Одако на следующий день и «американец», и «европеец» начали отыгрываться. Доллар подорожал до 64,1 рубля, стоимость евро поднялась до отметки 70,54 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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