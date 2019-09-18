Эксперт оценил возможность списывать банкротам долги по штрафам ГИБДД

СЕГОДНЯ 12:52 2019-09-18T12:52:33+03:00

Эксперты сомневаются в том, что автолюбителям стоит прощать штрафы при банкротстве Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В правительстве рассматривают инициативу, которая позволит списывать долги по штрафам ГИБДД гражданам, которые проходят процедуру банкротства.

Эта новость вызывает споры среди экспертов. Многие уверены, что такой подход не является честным и логичным.

Главный редактор журнала «За рулём» автоэксперт Максим Кадаков отмечает, что подобная мера должна применяться только индивидуально. Бывают ситуации, когда человек попал в безвыходную ситуацию.

- Если человек запутался в кредитной схеме, его обманули со строительством или ещё с чем-то, наверное, бывают и такие ситуации, и это должен решать суд, - рассуждает Кадаков.

В таком случаен на усмотрение суда можно простить нарушения ПДД, которые привели к штрафам. А вот когда человек осознано живет не по средствам, то должен отвечать за свои поступки.

- Многие хотят жить на широкую ногу. Покупают в кредит авто, берут огромные деньги на бизнес, потом оказывается, что жить хорошо не получается. И в таком случае не совсем понимаю, почему мы должны списывать кому-то, даже тем, кто прошёл процедуру банкротства, какие-то штрафы, — комментирует эксперт RT.

ИСТОЧНИК KP.RU