«Это пахнет американщиной»: Геннадий Зюганов прокомментировал атаку на НПЗ в Саудовской Аравии

СЕГОДНЯ 15:43 2019-09-18T15:46:02+03:00

Лидер партии КПРФ подозревает, что к нападению на нефтяные объекты могут быть причастны США

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Геннадий Зюганов считает, что США могут быть причастны к атакам на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Об этом он завил журналистам телеканала «Россия 24». Лидер КПРФ вспомнил, что схожую тактику Белый дом применял в ситуации с Кубой. Зюганов думает, что американцам просто нужен повод, чтобы нанести удар по Ирану.

Напомним, в администрации президента США действительно не согласны с официальной версией событий в Саудовской Аравии – ответственность за нападения на НПЗ взяли на себя йеменские повстанцы – хуситы. Но в США уверены, что нападение – работа Тегерана. В Иране в свою очередь свою вину отрицают, считая обвинения попытками надавить на страну.

- Это касается этой атаки, я вам скажу, это пахнет американщиной. Главные специалисты на счет провокаций, - сказал Геннадий Зюганов. - Им нужен повод для того, чтобы шарахнуть по Ирану, а наша задача - максимально это учитывать.

Лидер КПФР напомнил, что основные поставщики нефти в мире – это Россия, Саудовская Аравия и США.

- Идет война на рынке, - резюмировал Зюганов.

ИСТОЧНИК KP.RU