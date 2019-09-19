Минздрав РФ рассказал, какое количество алкоголя можно выпивать ежедневно
В ведомстве заявили: чтобы алкогольная продукция не наносил вред здоровью, обязательны два трезвых дня в неделю
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Эксперты Минздрава РФ заявили, что порция алкогольных напитков, употребление которых влечет незначительный риск для здоровья, составляет в день около 200 миллилитров вина для женщин и примерно 900 миллилитров пива для мужчин.
При этом, добавляют специалисты, чтобы алкогольная продукция не наносил вред здоровью, обязательны два трезвых дня в неделю.
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ИСТОЧНИК KP.RU