Минздрав РФ рассказал, какое количество алкоголя можно выпивать ежедневно

СЕГОДНЯ 07:31 2019-09-19T07:31:35+03:00

В ведомстве заявили: чтобы алкогольная продукция не наносил вред здоровью, обязательны два трезвых дня в неделю

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Эксперты Минздрава РФ заявили, что порция алкогольных напитков, употребление которых влечет незначительный риск для здоровья, составляет в день около 200 миллилитров вина для женщин и примерно 900 миллилитров пива для мужчин.

При этом, добавляют специалисты, чтобы алкогольная продукция не наносил вред здоровью, обязательны два трезвых дня в неделю.

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ИСТОЧНИК KP.RU