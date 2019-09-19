2019-09-19T14:37:04+03:00
Политика

Багдад не ведет переговоры с Москвой о закупке С-400

Посол Ирака в России сообщил, что «нет и намека на это»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Багдад не ведет переговоры с Москвой о закупке С-400Багдад не ведет переговоры с Москвой о закупке С-400Фото: Алексей СТЕФАНОВ
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Правительство Ирака не ведет переговоры с Москвой о закупке российских зенитно-ракетных систем С-400. Соответствующие заявление сделал посол страны в России Хайдар Мансур Хади.

«Этот вопрос задается мне на каждом мероприятии. Мы не ведем такие переговоры с правительством РФ. Нет и намека на это», - сказал дипломат на пресс-конференции на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай».

Как писал сайт kp.ru, в мае иракский посол в Москве сообщил, что правительство Ирака приняло решение о закупке российских ЗРС. Он отметил, что что у Багдада есть дипломатические каналы, чтобы избежать проблем с Вашингтоном при поставке С-400.

Напомним, накануне, 15 сентября, был завершён второй этап поставок российских зенитно-ракетных систем в Турцию. Анкара планируется ввести в действие С-400 к апрелю следующего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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