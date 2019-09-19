Фонтан Треви в Риме засиял по-новому

СЕГОДНЯ 20:36 2019-09-19T20:43:52+03:00

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Знаменитый барочный фонтан Треви, установленный в центре Рима, получил новую подсветку. Специалисты заменили обычные лампы на энергосберегающие, которые окаймляют одну из главных достопримечательностей итальянской столицы холодным сиянием.

На все работы ушло два дня. За это время было заменено 56 лампочек. Теперь общая мощность системы освещения составляет всего 2,1 киловатта, что позволяет экономить около 70% электроэнергии.

Одна из самых популярных достопримечательностей итальянской столицыФото: REUTERS

Новая система впервые заработала вечером в среду, 18 сентября. Наблюдать изменения могли многочисленные туристы, а также мэр города Вирджиния Раджи, руководство городской энергокомпании Acea и представители модного дома Fendi, который выступил спонсорами, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что многие туристы приходят к фонтану, чтобы бросить в него монетку на счастье. На дне сооружения каждый раз набирается внушительная сумма, которую по итогам года традиционно передают в благотворительный фонд. Например, в 2018 году туристы оставили в фонтане около 1,5 миллиона евро.

Фонтан Треви в Риме получил новую подсветку.Фонтан Треви в Риме получил новую подсветку

ИСТОЧНИК KP.RU