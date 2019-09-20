Зеленский стал членом общества слепых
Президент Украины Владимир Зеленский стал челном общества слепых. Соответствующе удостоверение уже отпечатано и передано заместителю руководителя Офиса главы государства Сергею Трофимову.
Документ должны были вручить лично президенту во время представления ему нового губернатора Винницкой области, но Зеленский не появился на мероприятии. В Украинском обществе слепых надеются, что членство в организации главы государства привлечет внимание общества и властей к проблемам незрячих.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
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