Зеленский стал членом общества слепых

СЕГОДНЯ 09:49 2019-09-20T09:49:18+03:00

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Президент Украины Владимир Зеленский стал челном общества слепых. Соответствующе удостоверение уже отпечатано и передано заместителю руководителя Офиса главы государства Сергею Трофимову.

Документ должны были вручить лично президенту во время представления ему нового губернатора Винницкой области, но Зеленский не появился на мероприятии. В Украинском обществе слепых надеются, что членство в организации главы государства привлечет внимание общества и властей к проблемам незрячих.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU