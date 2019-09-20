2019-09-20T12:35:05+03:00
Политика

Захарова: США давили на Совбез, чтобы голосование по Идлибу зашло в тупик

Раннее Совет Безопасности ООН отклонил два проекта резолюции по прекращению огня в сирийской провинции
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Захарова: США давили на СБ ООН, чтобы голосование по Идлибу зашло в тупикЗахарова: США давили на СБ ООН, чтобы голосование по Идлибу зашло в тупикФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американская делегация оказывала давление на членов Совета Безопасности ООН, чтобы голосование по проекту резолюции по прекращению огня в сирийской провинции Идлиб зашло в тупик и все предложенные варианты были отклонены. Соответствующие заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы имеем соответствующую информацию, что представители США оказывали на членов Совбеза ООН давление, чтобы процесс согласования резолюции зашел в тупик и не вошел в конструктивное русло обсуждения», - сообщила представитель внешнеполитического ведомства.

Захарова уточнила, что в ходе работы над проектом резолюции российская делегация предложила конструктивные поправки. Однако поправки «были проигнорированы, и соавторы не захотели продолжать работу по консенсусным формулировкам текста».

Как сообщал ранее сайт kp.ru, Совет Безопасности ООН отклонил совместную резолюцию Бельгии, Германии и Кувейта о прекращении огня из-за позиции Пекина и Москвы. В сою очередь резолюция Китая и России также была отклонена. Первый документ предлагал сторонам конфликта прекратить огонь 21 сентября в 12:00, а второй - в полночь 20 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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